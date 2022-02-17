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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:58 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:00

Diyarbakır’da su faturalarında KDV indirimi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da su faturalarında KDV indirimi

Diyarbakır’da KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürdü.

Kenti sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor. 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine DİSKİ zaman kaybetmeden uygulamayı devreye aldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte DİSKİ, bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da 14 Şubat itibariyle yüzde 1 olarak uygulayacak

OCAK AYINDA DA SUYA 16,5 İNDİRİM YAPILMIŞTI

Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapmıştı.

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Diyarbakır’da su faturalarında KDV indirimi
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