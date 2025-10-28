Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:41 Son Güncelleme: 28.10.2025 11:47

DKMP 13 yeni sözleşmeli personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 13 sözleşmeli personel alacak.

AA
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ikisi tekniker ve 11'i koruma ve güvenlik görevlisi 13 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 28 Ekim-4 Kasım döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.

