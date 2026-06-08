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Giriş Tarihi: 8.06.2026 16:07 Son Güncelleme: 8.06.2026 16:12

DMM'den "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

AA
DMM’den Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor iddiasına açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SGK #DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

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DMM'den "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasına açıklama
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