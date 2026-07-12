DOA ile 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi
kapsamında hayata geçirilen ve Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA
) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı. 1 Temmuz itibarıyla 81 il, 973 ilçede uygulanmaya başlanan DOA sistemine yoğun ilgi gösteriliyor. DOA sistemi, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olarak hayata geçirildi. DOA logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim edenler her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor. İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yükleniyor. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya yükseldi. DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla da yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor. Sistemin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişiye istihdam alanı açması bekleniyor.