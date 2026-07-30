DOA Sistemi bakkallara da geliyor

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye giriyor. "Mobil DOA" adı verilen el terminaliyle, artık iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler de "Manuel İade Noktası" olarak sisteme dahil edilecek. Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini tamamlayacak. Mobil DOA adı verilen uygulama kapsamında, market, bakkal ve büfelere el terminalleri verilecek. Dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek. Böylelikle söz konusu işletmeler, "Manuel İade Noktası" haline gelecek. Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılacak.

ESNAFA ŞİŞE BAŞI 50 KURUŞ

İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 TL olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA cüzdanına yüklenecek. Mobil DOA ile hizmet veren işletmeler de saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, "İade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de ağa kolayca katılmasını sağlayacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör