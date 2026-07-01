DOA sistemi ile 81 ilde geri dönüşüm seferberliği başladı

HER AMBALAJ İÇİN 1 LİRA TEŞVİK BEDELİ KAZANILABİLECEK

Öztürk, DOA sisteminin, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayan bütüncül bir sistem olduğunu dile getirdi.

"Vatandaşlarımız bugün itibarıyla DOA logolu plastik, cam, alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim ederek her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanabilecektir." diyen Öztürk, "Bireysel iadelerde sistemin adil ve sürdürülebilir işleyişini desteklemek amacıyla günlük üst limit olarak 200 ambalaj belirledik. Teşvik bedeli DOA cüzdanına aktarılacak. Vatandaşlarımız, biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek ya da alışverişlerinde kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Öztürk, sistemin 3 fazdan oluştuğunu, 1. fazı geçen yıl Sakarya'da pilot uygulamayla test ettiklerini belirterek, "Bugün işte 2. faz yani ulusal entegrasyon sürecine geçiyoruz. Artık DOA sistemi 81 ilimiz, 973 ilçemizde uygulanacak seviyeye gelmiştir. 3. ve son faz ise tam yaygınlaşma dönemi olacaktır." dedi.

Hedeflerinin sistemi Türkiye'nin her noktasında aynı standartta çalışan vatandaşların kolaylıkla erişebildiği kalıcı bir yapıya dönüştürmek olduğuna işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık haline geliyor. Bu ambalajlar bir araya getirildiğinde yaklaşık 100 bin futbol sahasını katlayacak bir hacim oluşturuyor. Başka bir ifadeyle her yıl yaklaşık 100 bin futbol sahasını dolduracak kadar plastik, cam ve alüminyum ambalaj doğaya bırakılıyor. İşte biz bu tabloyu değiştirmek için dünyanın en büyük depo yönetim sistemlerinden birini hayata geçiriyoruz."

Öztürk, bir yıl içinde Türkiye'nin her mahallesinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği en az bir depozito iade noktasını hizmete alacağını belirterek, "Ayrıca bu süreçte işletmelerimizin yanında olmayı da sürdüreceğiz. Depozito iade makinelerinin sayısı artarken manuel iade noktalarına gerekli saha ekipmanlarını da sağlayarak sisteme güçlü şekilde katılımlarını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.