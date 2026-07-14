DOA Sistemi küresel vitrinde! Forbes Türkiye’yi ABD ve Batılı ülkelere örnek gösterdi

Türkiye'nin geri dönüşüm alanında hayata geçirdiği Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi uluslararası kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor. Forbes dergisinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin barkod tabanlı dijital altyapı ve özel sektör odaklı finansman modeliyle kurduğu sistemin ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler için örnek teşkil edebileceği belirtildi.
TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) açıklamasına göre, Forbes'ta yayımlanan analizde geri dönüşümün yalnızca çevresel bir uygulama olmadığına, aynı zamanda sanayi üretimi, ulusal güvenlik ve kritik hammaddelere erişim açısından stratejik bir unsur haline geldiğine dikkat çekildi.
Analizde, birçok ABD eyaleti ve Avrupa ülkesinde depozito iade sistemlerinin uygulandığı hatırlatılırken, Türkiye'nin geliştirdiği DOA Sistemi'nin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modeller arasında yer aldığı ifade edildi.
VERGİ MÜKELLEFLERİNE EK YÜK GETİRMİYOR
Forbes analizinde, Türkiye'deki sistemin kamu bütçesi yerine özel sermaye ve genişletilmiş üretici sorumluluğu esasına dayandığı vurgulandı.
Analizde, "Bu yaklaşım sayesinde sistem vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadan hayata geçirildi. Barkod tabanlı dijital altyapı, uçtan uca takip mekanizması, depozito iade makineleri ve vatandaşların iadelerini mobil cüzdanlarına aktarabilmesini sağlayan teknoloji sistemin en güçlü yönleri arasında yer alıyor. Bu yapı vatandaşların katılımını kolaylaştırırken toplama verimliliğini artırıyor ve kullanılmış içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.
Değerlendirmede ayrıca, sistemin yalnızca çevreci bir uygulama olmadığı, aynı zamanda yerli tedarik zincirlerini güçlendiren modern bir sanayi altyapısı sunduğu belirtilerek, ABD'nin geri dönüşüm ve kritik hammadde politikalarını güçlendirmek amacıyla "Türkiye modeli" benzeri bir depozito iade sistemi kurabileceği ifade edildi.
YERLİ ÜRETİCİLER İHRACATA HAZIRLANIYOR
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk ise Türkiye'nin tek bir ekipman tedarikçisine bağlı kalmayan, rekabete açık bir model oluşturduğunu söyledi.
Son iki yılda farklı Türk firmalarının gerekli sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak yerli depozito iade makineleri üretmeye başladığını belirten Öztürk, bu üreticilerin ihracat pazarlarını da hedeflediğini kaydetti.
Öztürk, geri dönüşüm teknolojileri alanında oluşan yeni sanayi ekosisteminin Türkiye'nin katma değerli üretimine katkı sağlayacağını ifade ederek, değerli hammaddelerin ülke ekonomisi içinde kalmasının cari açığın azaltılmasına destek olacağını söyledi.
EKONOMİYE YILDA 1 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR
TÜÇA Başkanı Öztürk, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin tam kapasiteyle devreye girmesi halinde Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.