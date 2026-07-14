DOA Sistemi küresel vitrinde! Forbes Türkiye’yi ABD ve Batılı ülkelere örnek gösterdi

VERGİ MÜKELLEFLERİNE EK YÜK GETİRMİYOR

Forbes analizinde, Türkiye'deki sistemin kamu bütçesi yerine özel sermaye ve genişletilmiş üretici sorumluluğu esasına dayandığı vurgulandı.

Analizde, "Bu yaklaşım sayesinde sistem vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadan hayata geçirildi. Barkod tabanlı dijital altyapı, uçtan uca takip mekanizması, depozito iade makineleri ve vatandaşların iadelerini mobil cüzdanlarına aktarabilmesini sağlayan teknoloji sistemin en güçlü yönleri arasında yer alıyor. Bu yapı vatandaşların katılımını kolaylaştırırken toplama verimliliğini artırıyor ve kullanılmış içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Değerlendirmede ayrıca, sistemin yalnızca çevreci bir uygulama olmadığı, aynı zamanda yerli tedarik zincirlerini güçlendiren modern bir sanayi altyapısı sunduğu belirtilerek, ABD'nin geri dönüşüm ve kritik hammadde politikalarını güçlendirmek amacıyla "Türkiye modeli" benzeri bir depozito iade sistemi kurabileceği ifade edildi.