DOA Sistemi’nde mobil dönem: Market ve bakkallar da sisteme dahil oluyor

50 KURUŞLUK TEŞVİK ALACAKLAR

Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş alana ihtiyaç duymadan 'Manuel İade Noktası' olarak 'DOA Sistemi'ne katılmasına imkan verecek. İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebilecek.

Mobil DOA'nın yaygınlaşmasıyla daha fazla işletmenin iade ağına katılması, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri kazanım sürecine daha hızlı dahil edilmesi hedefleniyor.