DOA’da 100 milyon barajı aşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK tarafından düzenlenen COP31 Yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin bu organizasyonla tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirten Kurum, yerel yönetimlere müjdeli bir haber verdi. Kurum, "Bizler her zaman belediye başkanlarımızın yanındayız. Şu anda Asya Kalkınma Bankası ve diğer çözüm ortaklarımızla birlikte yaklaşık 2.5 milyar avroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda sonuç alacak, belediyelerimizin su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

PET ŞİŞELER ÖNE ÇIKTI

Öte yandan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin büyük ilgi gördüğünü söyledi. 1 Temmuz-11 Ağustos döneminde Türkiye genelinde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajının toplandığını bildiren Kurum'un verdiği bilgiye göre toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145'ini PET şişeler, 17 milyon 43 bin 567'sini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273'ünü ise cam şişeler oluşturdu.