DOA’da toplu iade kolaylığı devreye alındı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulama başladı. Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezlerine teslim ederek gerçekleştirebilecek. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 0.50 TL olarak uygulanacak. Depozito İade Makineleri ve Manuel İade Noktalarındaki mevcut uygulama ise değişmeden sürecek. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 TL teşvik bedeliyle Depozito İade Makinelerine bireysel iade yapmaya devam ederken, yüksek miktarlı iadeleri için Sayma ve Doğrulama Merkezlerinden de yararlanabilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör