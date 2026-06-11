Doğal gaz fiyatlarında kritik eşik: Talep belirsizliği piyasayı baskılıyor

Küresel doğal gaz piyasasında yaz aylarına girilirken fiyatlar yatay ve dalgalı bir seyir izliyor. Talep görünümüne ilişkin net sinyallerin olmaması, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

PİYASADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Doğal gaz fiyatları, teknik göstergeler arasında sıkışmış bir görünüm sergiliyor. 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışırken, 200 günlük ortalama yukarı yönlü hareketleri sınırlayan güçlü bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Analistler, mevcut tabloda piyasaların belirgin bir trend oluşturmak yerine dar bir bant içinde hareket ettiğini belirtiyor.

TALEP ENDİŞELERİ FİYATLARI BASKILIYOR

Yaz aylarının doğal gaz talebi açısından genellikle zayıf bir dönem olması, fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Talep tarafında belirgin bir artış görülmediği sürece, yükselişlerin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

Özellikle yatırımcıların büyük bölümü, kısa süreli yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirme eğiliminde bulunuyor.

SICAK HAVA DALGALARI GEÇİCİ ETKİ YARATABİLİR

Temmuz döneminde yaşanabilecek sıcak hava dalgaları, klima kullanımını artırarak enerji talebini geçici olarak yukarı çekebilir. Ancak uzmanlara göre bu tür etkilerin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

Bu nedenle olası fiyat artışlarının daha çok kısa vadeli hareketler şeklinde kalması bekleniyor.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER: 3,50 DOLAR DİRENÇ

Analizlere göre doğal gaz fiyatlarında 3,50 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Güçlü bir talep artışı olmadığı sürece bu seviyenin aşılması zor görünüyor.

3 DOLAR ALTI SATIŞ BASKISINI ARTIRABİLİR

Piyasalarda yakından izlenen bir diğer eşik ise 3 dolar seviyesi. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatların 2,75 dolar bandına kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor.

KISA VADEDE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Uzmanlar, doğal gaz piyasasında zayıf sinyallerin daha baskın olduğunu ve yükseliş denemelerinin kalıcı bir trende dönüşmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde hava sıcaklıkları ve talep verileri fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör