Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı

Doğal gaz piyasasında 2026 yılında geçerli olacak asgari sermaye tutarları, yeniden değerleme oranı olan %25,49 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre, yeni asgari sermaye miktarları şu şekilde belirlendi:
- İthalat ve toptan satış lisansları için 89 milyon TL
- Depolama ve sıvılaştırma lisansları için 446,1 milyon TL
- İhracat lisansı için 46,9 milyon TL
- İletim lisansı için 22,8 milyon TL
- CNG iletim ve oto CNG lisansları için 8,9 milyon TL
- Toptan oto LNG satış lisansı için ise 16,4 milyon TL.