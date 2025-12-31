Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:43

Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı

Doğal gaz piyasasında 2026 yılında geçerli olacak asgari sermaye tutarları, yüzde 25,49 oranında artırılarak güncellendi.

Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı
  • ABONE OL

Doğal gaz piyasasında 2026 yılında geçerli olacak asgari sermaye tutarları, yeniden değerleme oranı olan %25,49 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre, yeni asgari sermaye miktarları şu şekilde belirlendi:

  • İthalat ve toptan satış lisansları için 89 milyon TL
  • Depolama ve sıvılaştırma lisansları için 446,1 milyon TL
  • İhracat lisansı için 46,9 milyon TL
  • İletim lisansı için 22,8 milyon TL
  • CNG iletim ve oto CNG lisansları için 8,9 milyon TL
  • Toptan oto LNG satış lisansı için ise 16,4 milyon TL.
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz