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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:27

Doğal gaz stokları 5,6 milyar metreküp! Türkiye'nin gaz ithalatı ve tüketimi temmuzda düştü

Türkiye’nin doğal gaz ithalatı temmuz ayında yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküpe geriledi. İthalatta en büyük payı boru hatlarıyla Azerbaycan, Rusya ve İran’dan yapılan alımlar oluşturdu.

AA Ekonomi
Doğal gaz stokları 5,6 milyar metreküp! Türkiye’nin gaz ithalatı ve tüketimi temmuzda düştü
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. İthalatın 2 milyar 869 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 194 milyon metreküpü ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

İTHALATTA AZERBAYCAN İLK SIRADA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatında Azerbaycan ilk sırada yer aldı.

Temmuz ayında Azerbaycan'dan 1 milyar 1 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Azerbaycan'ı 948 milyon metreküple Rusya ve 919 milyon metreküple İran takip etti.

LNG ithalatının tamamı ise Cezayir'den gerçekleştirildi. Bu kapsamda Cezayir'den 194 milyon metreküp doğal gaz alındı.

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ DE GERİLEDİ

Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 25,22 azalarak yaklaşık 2 milyar 648 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektöründe doğal gaz tüketimi 1 milyar 114 milyon metreküp olarak kaydedildi. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektörünün doğal gaz tüketimi 770 milyon metreküp olurken, konutlarda tüketim 376 milyon metreküpe ulaştı.

DOĞAL GAZ STOKU 5,6 MİLYAR METREKÜP

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı temmuz ayı sonunda 5 milyar 638 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Stokların 5 milyar 413 milyon metreküpü yeraltı depolama tesislerinde, 225 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Doğal gaz stokları 5,6 milyar metreküp! Türkiye'nin gaz ithalatı ve tüketimi temmuzda düştü
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