Doğalgaz ve elektrikte fiyat ayarlaması

Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, doğalgaz ve elektrikte devletin vatandaşa destek olmak için üstlendiği bedelleri açıkladı. Bakan Dönmez, doğal gaz
faturasının yüzde 80'ini, elektriğin de yüzde 50'sini devletin karşıladığını ifade ederken, "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani gazın neredeyse yüzde 80'ini devlet üstlendi" dedi.
Öte yandan İstanbul'da köprü geçişlerinde yapılan düzenlemeyle tek yön geçiş ücreti 8.25 TL oldu.