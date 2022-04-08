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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Doğalgaz 2023’te evlere gelecek

Doğalgaz 2023’te evlere gelecek
BAKAN Dönmez, Fatih'in Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına Kanuni'nin ise alt tamamlama için Türkali 5 lokasyonuna gönderildiğini belirterek, "Yavuz da göreve başlayınca 3 gemi ile Karadeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor" dedi. Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda Fatih sondaj gemisi, toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfi gerçekleştirmişti. Gazın 2023'te evlere ulaşması öngörülüyor. Günlük üretim ilk etapta 10 milyon metreküp olarak planlandı.
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Doğalgaz 2023’te evlere gelecek
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