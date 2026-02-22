Doğalgaz aboneliğinde tüketici odaklı dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK
), doğalgaz dağıtım ve müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamalarda süreci hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. EPDK'nın Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemesine göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamış olması halinde, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak. Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak.
6 TAKSİT İMKÂNI
Ayrıca abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkân tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak. Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak. Tesisatın uygun bulunmaması halinde eksiklikler giderilecek ve başvuru üzerine en geç 4 iş günü içinde yeniden kontrol sağlanarak gaz açılacak.
Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli alınacak. Ödeme, nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek, taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye iletilecek ve ödeme süresi hiçbir durumda 5 iş gününden az olamayacak. Borçların son ödeme tarihinden itibaren 3 ayda ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılacak.