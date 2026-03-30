Doğalgaz depolarımız % 71 dolu

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonu sonrasında kısmen boşalan doğalgaz depolarını yeniden dolduruyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Tuz Gölü ve Silivri'deki yer altı depolama tesisleri doğalgaz tüketiminin arttığı günlerde arz-talep dengesinin sağlanmasına fayda sağlıyor. Kışa doğal gaz depoları dolu giren Türkiye'nin, halihazırda depolarındaki doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde.
MİLYARLARCA METREKÜP İLAVE
Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, halihazırda 4.6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. Öte yandan, kapasitesi halihazırda 1.7 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 2032 yılında 8.5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz depolarındaki gaz miktarının normal şartlarda kış aylarından sonra azaldığını, yaz aylarında tekrar doldurularak gelecek kışa hazır hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti: "LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğalgaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz."