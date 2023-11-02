Doğalgaz merkezi 2024’te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gazprom ve diğer ortaklarla elektronik gaz ticaret platformu oluşturulması konusunda görüştüğünü belirterek, "Bu doğrultuda ortaklarla yoğun etkileşime girersek bu girişimi 2024'te tamamlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda konuşan Bayraktar, sürecin fazla zaman almayacağını ve söz konusu mekanizmanın oluşturulmasının bir yıl sürebileceğini belirtti.Türkiye'nin doğalgaz alanında önemli altyapı yatırımları yaptığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Boru hatları, gaza dönüştürme terminalleri ve Türkiye doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yarısını sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılayabilecek noktaya geldi. Ayrıca yeraltı depolama tesislerimizin kapasitelerini önemli oranda artırdık" dedi.