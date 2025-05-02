Doğalgaza talep yüzde 30 artacak

INRES Zirvesi'nin son paneli, "Geçiş Sürecinde Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler ve Geleceğe Bakış" temasıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü OME

Hidrokarbonlar ve Enerji Güvenliği Direktörü Sohbet Karpuz'un yaptığı panele, TPAO Başkan Yardımcısı Zühtü Batı, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın, Subsea 7 CEO'su John Evans, Uniper Başkan Yardımcısı Michael Hilmer, SOCAR Başkan Yardımcısı Anar Mammadov ve Schlumberger Dijital ve Entegrasyon Başkanı Gökhan Yarim katıldı. Panelde hidrokarbonların enerji dönüşümündeki rolü ve bu dönüşüm sürecine nasıl uyum sağladığı ele alındı. Panelin ilk konuşmacısı TPAO Başkan Yardımcısı Zühtü Batı, geleceğin hidrokarbonları terk etmekten çok, onları yeniden düşünmekle ilgili olması gerektiğini söyledi. Batı, "Bu, geleneksel enerji kaynakları ile yenilikçi yeni teknolojilerin birleştiği entegre bir stratejiyle gerçekleştirilebilecek bir dönüşüm süreci. Bu stratejinin bir parçası olarak, doğalgazın düşük emisyonlu hidrokarbonlar arasında önemli bir geçiş yakıtı olarak rol oynadığını görüyoruz. Bu geçiş, karbon salınımlarını azaltırken aynı zamanda enerji arzını güvence altına almayı mümkün kılıyor. Bu nedenle, hidrokarbonların terk edilmesi değil, onların yeniden şekillendirilmesi ve yeni teknolojilerle entegre edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİL DÖNÜŞÜME YATIRIM

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın, geleneksel enerji kaynaklarından tamamen vazgeçmenin kolay olmadığını söyleyerek, "Bu, zaman alacak bir süreç" dedi. Doğalgazın hidrokarbonlar açısından en temiz fosil yakıt olduğunu söyleyen Aydın, "Bu kaynak, enerjiyi ulaşılabilir, güvenilir ve güvenli tutmak için oldukça önemli. Peki ya talep? Özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu'da talep artıyor. Yapılan araştırmalara göre, 2050 yılına kadar doğalgaz talebinin en az yüzde 30 artması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, yeşil dönüşüm için daha fazla yatırım yapmamız gerektiği gibi, doğalgaz tarafında da daha fazla yatırıma ihtiyaç duyacağız" dedi.

HER TÜRÜNE İHTİYAÇ VAR

Denizaltı müteahhitlik firması Subsea 7'ın CEO'su John Evans ise önümüzdeki 5, 10, 20, 30, 40 yılda dünyanın her türlü moleküle ve elektriğe ihtiyacı olacağını söyleyerek "Enerji nasıl üretilirse üretilsin, enerji altyapıları dünyada insanların yaşamak istediği şekilde yaşamalarını mümkün kılacak. Bugün olduğumuz yerden, ihtiyaç duyduğumuz yere ulaşabilmek için doğalgazın önemli bir rolü olacak. Yenilenebilir enerjilerin aralıklı olduğunu ve güneş ile rüzgârın zaman zaman enerjiyi kesintiye uğrattığını biliyoruz. Bu, elektrik şebekeleri için büyük sorunlar yaratabiliyor, bunu geçen hafta bir kez daha deneyimledik" diye konuştu.