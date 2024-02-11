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Giriş Tarihi: 12.2.2024

Doğalgazda LNG ihracatı dönemi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Doğalgazda LNG ihracatı dönemi
Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. Bu teklife göre de diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek.
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Doğalgazda LNG ihracatı dönemi
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