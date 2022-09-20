Doğanlar Rusya’yı kale pazar ilan etti

Doğanlar Mobilya Grubu, yurtdışı hamlesi başlattı. Grup, ihracatın cirodaki payını 5 yılda yüzde 15'ten 30'a çıkarmak için kolları sıvadı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, Rusya'da son dönemde yaşanan gelişmelerin mobilya sektörü için ciddi fırsat yarattığına dikkat çekerek, "IKEA gibi batılı büyük markaların çekildiği Rusya'yı kale pazar ilan ettik. Türk mobilyasına büyük ilgi var. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğimiz pazarda pek çok protokol imzaladık" dedi. Doğan, sosyal konut hamlesinden de beklentilerinin yüksek olduğunu anlattı.