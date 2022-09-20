Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Doğanlar Rusya’yı kale pazar ilan etti
Giriş Tarihi: 21.9.2022

Doğanlar Rusya’yı kale pazar ilan etti

Doğanlar Rusya’yı kale pazar ilan etti
Doğanlar Mobilya Grubu, yurtdışı hamlesi başlattı. Grup, ihracatın cirodaki payını 5 yılda yüzde 15'ten 30'a çıkarmak için kolları sıvadı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, Rusya'da son dönemde yaşanan gelişmelerin mobilya sektörü için ciddi fırsat yarattığına dikkat çekerek, "IKEA gibi batılı büyük markaların çekildiği Rusya'yı kale pazar ilan ettik. Türk mobilyasına büyük ilgi var. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiğimiz pazarda pek çok protokol imzaladık" dedi. Doğan, sosyal konut hamlesinden de beklentilerinin yüksek olduğunu anlattı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğanlar Rusya’yı kale pazar ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA