Doğtaş, Milano Salone Del Mobile Fuarı’nda!

Türkiye'nin öncü mobilya markalarından Doğtaş, 2025 trend ürünlerinin yanı sıra cumhuriyetin ikinci yüzyılı için bakır, ahşap, cam ve traverten kullanılarak el emeğiyle tasarlanan Monument'i katılımcıların beğenisine sundu.

Mobilya sektörünün öncü şirketlerinden Doğanlar Mobilya Grubu'nun markalarından olan Doğtaş, bu yıl 16-21 Nisan tarihleri arasında Milano'da 62. kez düzenlenen Salone Del Mobile Fuarı'nda yerini aldı.

Doğtaş, İtalya'nın Milano kentinde 37 ülkeden 1900'den fazla sektör profesyoneli, yatırımcı ve tasarımcıları bir araya getiren Salon Del Mobile fuarının 3 numaralı salonunda 200 metrekarelik geniş alana sahip G27-25 standında güçlü tasarım yapısı ile yer aldı. Avrupa'nın önde gelen mobilya fuarında Doğtaş'ın kaliteli ve estetik açıdan tatmin edici, tasarım odaklı ürünleri ziyaretçileriyle buluştu.

Uluslararası fuarlarda yer almanın önemine ve sektörel anlamdaki katkılarına vurgu yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş; "Uluslararası fuarlara farklı ülke ve coğrafyalardan sektörün büyük oyuncuları, yatırımcılar ve tasarımcılar katılım sağlıyor. Bu nedenle Doğanlar Mobilya Grubu markalarından Doğtaş ile yer almamız bizlere markamızın global tasarım vizyonunu anlatma şansı da sunuyor. 1900'den fazla katılımcının yer aldığı bu fuarda tasarımlarımızı ve markamıza yaptığımız yatırımlarımızı anlatma fırsatını yakaladık. Bir Türk markası olarak aynı zamanda ülkemizin mobilya üretimindeki gücünü, tasarım ve estetik bakış açımızı, uluslararası sektör devi markaların tasarımları ile yarışır konumda olduğumuzu göstermenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Doğtaş'ın vizyoner bakışını, Türk kültürüne olan bağlılığını ve geçmişten geleceğe uzanan bir yolun hikayesini anlatan, ikinci yüzyılın ilk ürünü olan ve bir sanat objesi olarak nitelendirilen Monument de fuarda katılımcılara sergileniyor. Diyarbakır'daki zanaatların el emeğiyle, bakır, ahşap, cam ve traverten kullanılarak tasarlanan Monument, sınırlı sayıda üretildi.

DOĞTAŞ MOBİLYA HAKKINDA;

1972 yılında kurulan, büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarıyla birlikte markalarının yatırımlarına hız kesmeden devam eden Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde 6 marka barındırmaktadır.

Doğanlar Mobilya Grubu'nun markalarından güçlü iş ortaklarıyla dünyanın birçok seçkin noktasında yaygınlaşan Doğtaş, bugün; yurtiçi ve yurtdışında yer alan 300'ün üzerindeki konsept mağazasıyla, mobilya sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Evlenenler, evini yenileyenler ya da en ufak bir dekorasyon ihtiyacı olanların istek ve ihtiyaçlarını iyi anlayıp onlara istedikleri yaşam alanlarını tasarlamalarında destek olmaya çalışan Doğtaş, oturma odalarından yatak odalarına, çocuk ve genç mobilyalarından yemek odalarına, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. İnsanların mobilya ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, onların hayatlarına da ortak olan, adeta onlarla yaşayan Doğtaş, tasarımlarıyla tarz ve uyumu da yaşam alanlarına taşımayı vaat ediyor. Malzemesinden kumaşına, renginden tasarımına, tüketicilere yaşam alanlarında dilediği kombinasyona sahip olmayı sağlarken, yılların verdiği birikim, uzmanlık ve ustalığını yansıttığı tasarımlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Bugüne kadar yapmış olduğu yeniliklerle, öncü çalışmalarıyla, sektörün birlik ve beraberliği adına attığı adımlarla, özellikle tasarıma ve tasarımcıya verdiği değerle dikkat çekiyor.