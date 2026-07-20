Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hizmete açıldı: Türkiye Mavi Vatan’da deniz güvenliğini güçlendiriyor

Türkiye'nin gemi inşa sanayisinde küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 85 faal tersaneyle, gemi siparişinde dünyada 7'nci, tonajda ise 10'uncu sırada olduğunu bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mega yat imalatında dünya ikincisi, gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise lideriz. Tüm bu başarılar ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz."

Bakan Uraloğlu, kendileri için denizlerin "mavi vatan" olduğunu vurgulayarak, "Atalarımız denizlere hakim olan bir cihan imparatorluğu kurdular. Bizler de aynı bilinçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'mavi vatan'a sahip çıkıyoruz." dedi.