Doğu Akdeniz’de Türk’ün hakkı korunacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve KKTC'nin itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak doğal gaz çalışmalarını hızlandırırken, bu duruma hem tepki hem de bir işbirliği çağrısı geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Doğu Akdeniz'de enerji bir çatışma unsuru değil, işbirliği alanı olmalı. Bunun yolu da Kıbrıs Türklerinin haklarının güvence altına alınmasından geçer" dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Türkiye ve KKTC'nin itiraz ettiği Doğu Akdeniz Blok 6'daki Cronos sahasında 2028'de üretime başlama kararı alırken, Rum Yönetimi Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Mısır'ın Zohr doğal gaz sahası altyapısına 105 kilometrelik boru hattı çekilerek gazın sisteme verileceğini açıkladı.

HALKIMIZ YOK SAYILAMAZ

Rum kesiminin tek taraflı bu girişimini SABAH'a değerlendiren KKTC Enerji Bakanı Amcaoğlu, "Dünya'nın her bölgesinde olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de ülkemizin de yer aldığı coğrafyada doğal kaynakların değerlendirilmesine elbette karşı değiliz. Bölgedeki doğal gazın ülkemiz insanı da dahil olmak üzere, bölge ülkelerinin ekonomilerine katkı sağlamasını destekleriz. Ayrıca, bu bölgede bulunacak doğal gazın özellikle ve Avrupa'nın enerji güvenliğine hizmet etmesi konusunda bir itirazımız olmaz.

Ancak bunların yapılabilmesi adına, Kıbrıs Türk halkının haklarının yok sayılmasını kabul edemeyiz" dedi. Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğunun altını çizen Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti: "Kıbrıs Rum Yönetimi Mısır'daki mevcut altyapıyı kullanarak, sadece kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri doğal gazı Avrupa pazarına ulaştırmayı hedefliyor. Cronos sahasından çıkarılacak gazın Mısır üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi için çalışmalar yapıldığını izlemekteyiz. Doğu Akdeniz'de enerji bir çatışma unsuru değil, iş birliği alanı olmalı. Bunun yolu da Kıbrıs Türklerinin haklarının güvence altına alınmasından geçer."

ÇATIŞMA ALANINA DÖNMEMELİ

Türkiye'nin dışında KKTC'nin yanında duran başka bir devlet olmadığını söyleyen Amcaoğlu, "Rum tarafı uluslararası şirketlerle anlaşmalar yapıyor. Kendi kontrolündeki alanlarda arama ve üretim faaliyetleri yürütüyor ve bizleri yok sayıyor diye, Kıbrıs Türk halkının hakları ortadan kalkmaz. Bu noktada anavatanımız Türkiye ile hem diplomatik hem de teknik anlamda kendi enerji politikamızı geliştirdik. Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacak mekanizmaların oluşturulması bizim açımızdan vazgeçilmezdir ve bu noktada Türkiye'nin varlığı Kıbrıs türkü için paha biçilmez değerdedir" dedi. KKTC'nin Türkiye ile birlikte belirlediği deniz yetki alanları ve TPAO'ya verilen ruhsat sahaları çerçevesinde yürütülen faaliyetler bulunduğunu da anlatan Amcaoğlu, "Rum tarafının da kendi ilan ettiği alanlarda arama faaliyetleri yürüttüğünü görüyoruz. Deniz yetki alanları konusunda ciddi bir anlaşmazlık var. Burası çatışma alanına dönüşmemeli" diye konuştu.



BORU HATTI İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

AMCAOĞLU, Türkiye ile KKTC arasında yaklaşık 101 kilometrelik bir doğalgaz iletim hattı yapılması yönündeki çalışmalar hakkında, "Bunun yaklaşık 97 kilometrelik bölümü deniz altında, 4 kilometrelik bölümü ise karada olacak. Sistem çift yönlü olarak tasarlanıyor. İleride KKTC üzerinden Doğu Akdeniz'de bulunabilecek gazın Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. Sahada sismik ve jeofizik çalışmalar tamamlanmak üzere. Proje artık sadece bir fikir değildir. Teknik hazırlık aşamasına geçilmek üzere" ANKARA ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör