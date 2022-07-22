Doğu Anadolu Gözlemevi’nde çalışmalar sürüyor! Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük teleskobu olacak

Gözlemevi, tamamlandığında 4 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük teleskobu unvanını kazanacak. Aynı zamanda insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da gözlem yapabilen "kırmızı ötesi" teleskop olacak. Kurulumu devam eden DAG'dan yılsonuna kadar ilk ışığın alınması planlanıyor.

NET GÖRÜNTÜ SAĞLANACAK

Bakan Varank, DAG'ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, "Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Kendi teleskobumuzla, 2.4 metre çapında ve 828 kilogram ağırlığındaki HUBBLE uzay teleskobundan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz" dedi.

GÖĞE BAKMA DURAĞI

Bölge aynı zamanda uzay ve astronomi tutkunlarının yeni "Göğe Bakma Durağı" haline gelecek. Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan gözlemevini ziyaret edebilecek.





YOĞUN İLGİ

TÜBİTAK'ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bugün başlıyor. 24 Temmuz'a kadar sürecek programın açılışını Bakan Mustafa Varank, Bakan Kasapoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yapacak.





Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği'ne 71 farklı ilden katılım için başvuran bin 800 kişi arasından 600 kişi kurayla belirlendi. Öğrencilerle gençlerin ağırlıklı talebi göze çarparken, başvuranların 20-40 yaş aralığında ve programın en küçük misafiri 1, en büyüğü ise 66 yaşında.



