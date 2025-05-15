Doğu’da turizm hamlesi başlıyor

PKK'nın fesih kararıyla Doğu ve Güneydoğu illeri turistlerin yeni rotası haline gelecek. Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan iller turizm yatırımlarının da merkezi olacak. Şimdiden Diyarbakır'da dört, Şırnak Cizre ve Batman'da birer otel için yatırım kararı alındı. Örgütün kendini feshetmesiyle, bu yıl bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor.

CİZRE'YE İKİNCİ OTELİNİ YAPACAK

Cizre'nin tek 5 yıldızlı otelinin sahibi olan Karçağ Grup, ilçeye ikinci otelin yanı sıra özel hastane için de kolları sıvadı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı da olan Karçağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşacağı için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı otelini 10 yıl önce açtık. Burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü petrol arama sondajı çalışmasıyla otelimize çok ciddi bir talep oldu. Yıllık doluluk ortalaması yüzde 70'leri buldu. Şimdi bölgemize gelecek olan huzur ortamıyla turizmin daha hareketleneceğine inanıyoruz.

O nedenle beklettiğimiz yatırımları hızla harekete geçireceğiz. Bu yıl sonunda 50 milyon dolara özel hastane yatırımızın temelini atacağız. Seneye de ikinci otelimizin startını vereceğiz" ifadelerini kullandı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir de, bölgede tesis edilen güvenlik ortamıyla birlikte ciddi bir yatırım hareketinin başlayacağını söyledi. Demir, "Bu yatırım hareketi hem sanayi hem de turizmde hissedilecek. Şehrimizde ilk OSB doldu. İkinci ve üçüncü OSB'ler için altyapı çalışmaları devam ediyor, çok ciddi bir yatırımcı talebi var" dedi.

BATMAN'A 1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

İş dünyasının yatırım için şehre yönelik ziyaretlerinin artmasıyla otel yatırımlarına olan ihtiyacın da arttığını anlatan Demir, "Şu anda Özgeylani İnşaat ile Zekeriya Özcan, Mehmet Aslan ve Veysel Demir ortaklığındaki DEMAS İnşaat 5 yıldızlı Hilton DoubleTree oteli için imzaları attı. AVM, ofis ve otelden oluşacak proje için 1 milyar TL'lik yatırım yapılacak" diye konuştu. Kendilerinin de bir arazilerinin olduğunu anlatan Demir, "Buraya otel yapacağız. Bu yıl içinde izinleri alıp yatırımın startını vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bölgede güven ortamının sağlanması ve yatırımların hızlanmasıyla tersine göçün de artacağını söyleyen Demir, geri dönüşlerle büyükşehir statüsüne kavuşacaklarını vurguladı.



TURİST SAYISINA YÜZDE 20 KATKI

Mardin Turizm Ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bölgede adeta bir bayram havası olduğunu belirterek, "Devletimizin yaptığı yatırımlarla turizmde ciddi bir ivme kazanmıştık. İlimize geçen yıl 900 bin turist gelmişti. Bu yıl beklentimiz 1.2 milyon turistti ancak fesih kararıyla sayının 1.5 milyonu bulacağını düşünüyoruz. İlimize yeni yatırımlar için bekleyenler vardı. Bu yatırımların da hayata geçeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



İŞ DÜNYASINI DAVET EDECEĞİZ

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Başkanı Necdet Takva, "Fesih kararının ardından silahların teslimi ve örgüt kadrolarının tasfiyesi var. Bu bir süreç. Başarıyla ilerlerse yatırım ivmesi de hızlanır" dedi. Önümüzdeki dönemde iş dünyasını şehre davet edeceklerini aktaran Takva, "Birçok şehrin oda başkanlarını burada ağırlayacağız. Gelsinler önce bir şehrimizi görsünler" diye konuştu. Geçen yıl 750 bin İranlı turist ağırladıklarını anlatan Takva, "Bu yıl 1 milyon İranlı bekl-i yoruz. Aynı zamanda iç turizmin de hızlanması için haziranın ilk pazar gününü Dünya Kahvaltı Günü ilan ettik. Bu yıl büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.



DİYARBAKIR'A 4 YENİ OTEL

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır'da 35 turizm işletmeli toplam 110 tesis olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Bu tesislerin yatak kapasitesi 7 bin. Devam eden ikisi 5, biri 4 yıldızlı olmak üzere üç otel yatırımı var. Bu otellerin açılmasıyla birlikte yatak kapasitemiz 7 bin 800'e çıkacak. Bu üç otel için toplam 10 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Ayrıca süreci takip eden üçü yabancı biri Türk olmak üzere 4 yatırımcı bekliyor. Onlar da otel yatırımı planlıyor. Fesih gerçekleşti. İnşallah silah bırakma süreci de tamamlanır. Ardından yatırımların hızla hayata geçeceğini düşünüyoruz."



GEÇ KALAN TRENİ KAÇIRIR

Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, "Şehrimiz tarım, hayvancılık, turizm ve madencilikte çok önemli bir noktada. Sağlanan huzur ve güven ortamıyla yatırımların hızla hayata geçtiğini göreceğiz. Buraya geç gelen treni kaçırır" dedi. Geliş, Tarım Bakanlığı'yla şehirde tarım hamlesi başlatmak için görüştüklerini belirtti. Şehre turistik ziyaretleri artırmak için Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB ile görüşmeyi planladıklarını anlatan Geliş, şöyle devam etti: "Şu anda otellerimizin doluluğu yüzde 70'lerde. Fesih kararıyla bu yıl yüzde 20'lik bir ek katkı bekliyoruz. Turizmin ivmelenmesi için en önemli gündemimiz Şırnak-Van karayolu. Bu yatırımın hızlanması gerek."