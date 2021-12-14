Doğum yardımı nedir? Doğum parası nasıl alınır?

İlk doğum yardımı 2015 yılında mayıs ayında verilmeye başlandı. 2020 yılına kadar binlerce kadın doğum yardımı başvurusu yaparak bu ödenekten yararlandı. Annelerin birçoğu da doğum telaşından dolayı böyle bir yardımdan haberleri olmayabilir. Yasal mevzuata göre doğum yardımı alabilmek için belirli bir tarih belirtilmediğinden kadınlar istekleri zaman PTT şubelerinden doğum yardımını alabilirler.

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Türk vatandaşları ve Mavi kart sahiplerinin yararlandığı doğum yardımı almak için bazı şartları taşımanız gerekir. Onları şu şekilde sıralamak gerekirse:

Annenin ya da babanın Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi olması gerekir.

Canlı doğumların olması gerek.

15 Mayıs 2015'ten önceki doğumlar için verilmez.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı alabilmek için başvuru yapmalısınız. Size detaylı bir şekilde nasıl doğum yardımı başvurusunda bulunacağınızı anlatalım.

Doğum olayı gerçekleştikten sonra (Canlı doğum) hastane tarafından size doğum belgesi verilmektedir. Bu doğum belgesini kaybetmeyeceğiniz şekilde muhafaza ediniz.

Daha sonra bu belge ile ikamet ettiğiniz adresteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gidin. Doğum yardımı başvurusu için geldiğinizi söylediğinizde size dilekçe verecekler. Bu dilekçeye bu adresten de ulaşabilirsiniz.

Doğum yardımı başvuru dilekçesi

Başvuru dilekçesini doldurup teslim ettikten sonra buradaki işlemleriniz bitmiştir. Artık başvurunuz değerlendirmeye girip 90 gün içinde olumlu olması halinde PTT'ye annenin hesabına para yatırılacaktır. Başvuru durumunuzu e-Devlet sisteminden takip edebilirsiniz.

Kamuda çalışanların durumu baba memur, anne ev hanımı ise başvurular babanın memuriyetinden dolayı çalıştığı kuruma başvurması gerekmektedir.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

E-devlet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen sistemle doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. E-Devlet şifreniz ile hesabınıza girerek arama bölümüne "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu ekranda daha önce başvurmuş olduğunuz doğum yardımı ile ilgili işlemler karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca doğum yardımı itirazı da bu ekrandan yapılabiliyor.

DOĞUM YARDIMI NEREYE YATIRILIYOR? NE ZAMAN ÖDENİR?

Doğum yardımı ödemeleri sadece anne T.C. numarasına yatırılır ve anne alabilir. Doğum Yardımı başvurudan sonra 90 gün içerisinde ödeme gerçekleştirilir. Ödemeleri yalnızca PTT şubelerinden alabilirsiniz. Doğum Yardımı her çocuk için bir kere alınan ödemedir. Ödemeler her ay yapılmaz bir kereye mahsus bir ödemedir. Doğumdan sonra anne vefat ederse doğum ödeneği babanın üzerinde yatırılır.

DOĞUM YARDIMI ÜCRETİ NE KADAR?

Birinci çocuk için 300 TL,

İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kamu işçileri için durum farklıdır. Sözleşmeden dolayı kurumlar arası farktan ötürü fark ücreti ödenir. Eğer kurumlardan aldıkları ödeme fazlaysa doğum yardımı ödenmez.

DOĞUM YARDIMI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ VAR MI?

Doğum yardımı uygulaması mevzuatında son başvuru tarihi ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bu yüzden son başvuru tarihi yoktur. Canlı doğumdan sonra başvurulabilir.