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Giriş Tarihi: 27.06.2026

Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin dün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 120 bin 990 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 466 bin 825'inin ailelerin birinci çocuğu, 344 bin 139'unun ikinci çocuğu, 310 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Göktaş, hak sahiplerinden 25 bin 401 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda
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