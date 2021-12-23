Dolar 10.25 TL’ye geriledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın, pazartesi akşamı açıkladığı başta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat olmak üzere TL'yi özendirme paketi ile birlikte dövizde başlayan düşüş fırtınası kasırgaya dönüştü. Pazartesi günü 18.36 TL ile tarihi zirveyi gören dolar, o günün gecesinde yaşanan ve 1983'ten bu yana TL'nin en büyük yükselişine işaret eden yüzde 30'luk değer kaybının ardından, bugün de düşüşünü sürdürdü. Dolar gün içerisinde yüzde 15'e yakın gerileyerek 10.25 liraya kadar indi. Kurda düşüşün hızlanmasında yeni swap anlaşmasına ilişkin beklentiler de etkili oldu. Türkiye'nin Azerbaycan
ve Birleşik Arap Emirlikleri ile swap görüşmelerinin sonuçlanmak üzere olduğu kaydedildi.
Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi
'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli
çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı. Açıklamada, "TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" denildi.