Dolar 2021’den bu yana en düşük seviye! ABD’li banka ’derin düşüş’ beklentisini açıkladı

Morgan Stanley Amerikan doları için 2026 beklentisini açıkladı. Morgan'ın 2026 Yatırım Stratejisi Görünümü'ne göre ABD doları, önümüzdeki yıl dalgalı bir patika izleyerek 2026 ortasına kadar zayıflamaya başlayacak.

DOLARDA 2021'DEN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYE

Yılın ikinci yarısında ise doların toparlanmayı sürdüreceğini bekleyen Morgan'a göre dolar endeksi, şu anki 100 seviyesinden 2026 ikinci çeyreğinde 94 ile 2021'den bu yana en düşük düzeye inecek. Yıl sonunda yeniden 100 seviyesine dönmesi bekleniyor.

Banka, önceki tahminlerinde doların 2026 ortasından yıl sonuna kadar yüzde 10 düşebileceğini öngörüyordu; ancak son gelişmeler, dolar için daha az olumsuz bir görünüm sundu. G10 FX Strateji Başkanı David Adams, Ekim Fed toplantısının faizlerin önceki beklentiler kadar hızlı düşmeyeceği algısını güçlendirdiğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ BASKISI

Morgan Stanley, 2026'da ABD büyümesinin yıl ortasında yavaşlayıp yıl sonunda yüzde 1.8'e hızlanmasını bekliyor. Çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2.9'dan yüzde 2.6'ya gerileyeceği öngörülüyor. Fed'in faizleri Haziran 2026'ya kadar yüzde 3-3.25 aralığına indirmesi, dolar üzerinde baskı yaratabilir.

2026'nın ikinci yarısında ise üç unsurun doları desteklemesi bekleniyor: ABD büyümesinin dayanıklılığı, Fed'in faiz indirim döngüsünün sona ermesiyle beraber faizlerde olası yukarı yönlü tepki ve şirketler ile yatırımcıların dolar zayıflamasına karşı hedge talebinin azalması.