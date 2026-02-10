Doların tahtı sallanıyor! IMF Başkanı Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelere dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland baskısı ve Fed Başkanı'na yönelik beklentilerin yanı sıra Çin'in hazine varlıklarında kısıtlama kararı sonrasında dolara olan güven giderek azalıyor.
Dolar endeksi, 97 puana gerilerken Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
IMF BAŞKANI: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN İYİ OLABİLİR
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, doların geçen yıl yaşadığı değer kaybına rağmen uluslararası para sistemindeki baskın konumunu sürdüreceğini belirterek, kısa vadeli dalgalanmalara aşırı anlam yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. Georgieva, verdiği röportajda, döviz piyasalarındaki hareketlerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, "Kısa vadeli kur dalgalanmalarına kapılmamalıyız. Doların küresel sistemdeki rolünde yakın zamanda bir değişiklik beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
IMF Başkanı, doların zayıflamasının birçok gelişmekte olan ülke açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini de söyledi. Bu durumun dış borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü belirten Georgieva, "Dolar cinsinden borçlanan ülkeler artık faiz ve geri ödeme açısından daha az yük taşıyor" ifadelerini kullandı.
DOLARA OLAN GÜVEN HİÇ BEKLENMEYEN ÜLKELERDE DAHİ TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD dolarına yönelik güvenin küresel ölçekte tartışılmaya başlandığına dair sinyaller aldıklarını belirterek, bu durumun doların değerlemesinde dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Doların güvenilirliğine ilişkin soru işaretlerinin giderek yaygınlaştığını ifade eden Bostic, "Daha önce sorgulanmayan alanlarda bile bu güvenin artık tartışılmaya başlandığını gösteren bir dalgalanma görüyoruz" dedi.
Bostic, Avrupa'daki temasları sırasında kendisine sıkça, "Hâlâ güvenebilir miyiz? Neleri bilmemiz gerekiyor?" sorularının yöneltildiğini aktararak, doların küresel algısında değişim işaretleri gözlemlendiğini söyledi. Bostic, "Bunu kaybetmemeyi umuyorum. Doların küresel itibari para birimi olması ABD için bugüne kadar önemli faydalar sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
DOLAR GİDEREK ZAYIFLIYOR
Dolar değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), yaklaşık 97,4 – 97,5 civarında seyrediyor ve önceki döneme göre zayıf bir görünüm sergiliyor. Bu seviye, son zamanlardaki düşüşlerle birlikte son dönemlerin düşük seviyelerine yakın bir düzey olarak değerlendiriliyor.