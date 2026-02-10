Doların tahtı sallanıyor! IMF Başkanı Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelere dikkat çekti

DOLARA OLAN GÜVEN HİÇ BEKLENMEYEN ÜLKELERDE DAHİ TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD dolarına yönelik güvenin küresel ölçekte tartışılmaya başlandığına dair sinyaller aldıklarını belirterek, bu durumun doların değerlemesinde dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Doların güvenilirliğine ilişkin soru işaretlerinin giderek yaygınlaştığını ifade eden Bostic, "Daha önce sorgulanmayan alanlarda bile bu güvenin artık tartışılmaya başlandığını gösteren bir dalgalanma görüyoruz" dedi.

Bostic, Avrupa'daki temasları sırasında kendisine sıkça, "Hâlâ güvenebilir miyiz? Neleri bilmemiz gerekiyor?" sorularının yöneltildiğini aktararak, doların küresel algısında değişim işaretleri gözlemlendiğini söyledi. Bostic, "Bunu kaybetmemeyi umuyorum. Doların küresel itibari para birimi olması ABD için bugüne kadar önemli faydalar sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR GİDEREK ZAYIFLIYOR

Dolar değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), yaklaşık 97,4 – 97,5 civarında seyrediyor ve önceki döneme göre zayıf bir görünüm sergiliyor. Bu seviye, son zamanlardaki düşüşlerle birlikte son dönemlerin düşük seviyelerine yakın bir düzey olarak değerlendiriliyor.