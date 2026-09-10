Dolaylı vergilerin payı yüzde 61.8’e indirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplam vergiler içindeki dolaylı vergilerin payını bu yıl yüzde 61.8'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Şimşek, çalışanların durumlarının düzeltilmesi, alım güçlerinin arttırılması, vergi adaletinin sağlanması için bugüne kadar yapılanlar ile önümüzdeki dönemdeki hedeflerini anlattı. Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti: "Vergide adaleti güçlendirmek için yapılan düzenlemeler ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle 2024 yılında yüzde 65.8 olan dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı 2025'te yüzde 62,4'e gerilemiş olup bu oranın 2026 yılında yüzde 61,8'e indirilmesi hedeflenmektedir."

YÜKSEK GELİR GRUPLARI

Yüksek gelir grupları ve sermaye kesiminden daha çok vergi alınması yönünde de pek çok düzenlemenin yapıldığını anlatan Şimşek, "Bu kapsamda, yurt dışı merkezli çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde asgari yüzde 15 kurumlar vergisi getirilmiştir. Yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesi ile indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazançları üzerinden yüzde 10 oranında asgari bir vergi alınması sağlanmıştır" diye konuştu. Bakan Mehmet Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dönemde vergi adaletini güçlendirmek adına, gelir vergisi tarifesinin en alt dilimindeki vergi oranı yüzde 22'den 15'e indirilmiş, en üst dilimdeki vergi oranı ise yüzde 35'ten 40'a çıkarılmıştır."



ÇALIŞANLARA DÖNÜK YAPILANLAR

ÇALIŞANLARIN yemek ücretleri ile toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatlerin istisna kapsamına alındığını söyleyen Şimşek, "Katma değer vergisi oranı temel gıda maddelerinde yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme içme, turizm, giyim sektörleri ile meskenlerde kullanılan elektrikte ise yüzde 10 olarak uygulanmaktadır" değerlendirmesini yaptı. Şimşek, şöyle devam etti: "Asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör