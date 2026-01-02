Don zararı desteği yüzde 70’e çıkarıldı

TARSİMdüzenlemesiyle tarım ve hayvancılıkta sigorta kapsamı üretici lehine genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bitkisel üretimde artık sadece doğal afetler değil, yaban hayatından kaynaklanan zararlar da teminat altına alınıyor. Tarla ürünleri ve sebzelerde yaban domuzu ile geyik, ayçiçeğinde kuş ve pamukta hasat dönemi yağmur zararı gibi riskler sigorta paketinde yer alacak. Meyve üreticileri için kış donu zararı ile narenciye ve üzümde görülen sıcak hava/güneş yanıklığı zararları da kapsama dahil edilen başlıklardan. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta terör ve halk hareketleri de isteğe bağlı olarak sigortalanabilecek. Genel sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanırken, açık alanda yetiştirilen meyvelerdeki don zararı ve köy bazlı verim sigortası gibi kritik alanlarda bu destek oranı yüzde 70'e kadar çıkarıldı.