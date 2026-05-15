Haberler Ekonomi Haberleri Dondurma dolaplarında yeni dönem: Magnum Dondurma hakkında soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 14:01 Son Güncelleme: 15.05.2026 14:03

Rekabet Kurumu’nun aldığı yeni kararla, Algida dolaplarının belirli bölümü rakip dondurma markalarına açılacak. Yaz sezonu öncesi hayata geçirilen düzenleme, satış noktalarında ürün çeşitliliğini artırarak tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Yeni uygulamayla birlikte pazarda rekabetin güçlenmesi ve tek marka hakimiyetinin azalması bekleniyor. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu, dondurma pazarında seçenekleri artıracak kritik bir karara imza attı. Algida markasıyla bilinen Magnum Dondurma hakkında başlatılan soruşturmada alınan tedbirle, dondurma dolaplarının %30'u rakip markaların kullanımına açıldı. İşte satış noktalarında dengeleri değiştirecek yeni dönemin tüm ayrıntıları…

ALGİDA DOLAPLARINDA RAKİPLERE YER AÇILACAK

Soruşturmada alınan karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında tek dondurma dolabı bulunması halinde, Algida dolabının yüzde 30'u rakip markalara ayrılacak. Karar uyarınca, bu özel bölümde hiçbir Algida ürününe yer verilmeyecek; henüz rakip ürün temin edilmemiş olsa dahi ilgili alanın boş bırakılması zorunlu olacak.

ORAN YÜZDE 50'YE ÇIKABİLECEK

Satış noktasının talebi doğrultusunda bu alan dolap hacminin yüzde 50'sine kadar genişletilebilecek. Rakip markalara ayrılan bölüm tek bir blok halinde düzenlenecek ve üzerinde "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresi taşıyan etiket yer alacak.

YAZ SEZONU ÖNCESİ KRİTİK KARAR

Rakip markaların pazara girişiyle tek markaya bağımlılık sona ererken, artan ürün çeşitliliği farklı tüketici taleplerini karşılayarak satış kayıplarını engelleyecektir. Başlangıçta boş bırakılan alanlar, yeni üreticilerin katılımıyla kısa sürede dolacak ve satış noktalarını çok daha verimli, kârlı ve zengin ürün yelpazesine sahip birer satış noktasına dönüştürecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
