Dönüşüm mesleki eğitimin parçası oluyor

Akbank
ve Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) işbirliği ile ileri dönüşüm yaklaşımının mesleki eğitimin bir parçası haline getirilmesi ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla "İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü" hayata geçirildi. Protokol kapsamında, MEB'in Sıfır Atık
çalışmalarının önemli bir adımı olarak, ileri dönüşümde uzmanlaşmak üzere bir yıllık süreçte bin öğretmen, eğitimci eğitimlerine katılacak. Akbank, eğitimlere katılan öğretmenler için bin dizüstü bilgisayar sağlayarak, hazırlık süreçlerinin teorik bilgiyle olduğu gibi teknolojiyle de desteklenmesine katkı sunacak. Meslek liselerinde ileri dönüşüm teknik eğitimleri ise 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla başlayacak. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan ileri dönüşüm atölyesinin, söz konusu yaklaşımın sahadaki en güzel örneklerinden biri olduğunu aktardı. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, proje kapsamında bugüne kadar 18 bin yeni okul mobilyası üretilmesine ve deprem bölgesindeki 1.311 okula kazandırılmasına öncülük ettiklerine dikkati çekti.