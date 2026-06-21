Dönüşümden 30 milyarlık kaynak

TÜRKİYE Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin birçok faydayı içinde barındırdığını belirterek, "Sistemin Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TÜÇA tarafından yürütülen DOA uygulaması, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde başlayacak. Tüketiciler, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlarına yükleyecekleri DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya Depozito İade Makineleri'ne (DİM) teslim ederek, her bir ürün için 1 lira teşvik bedeli alacak.