Dört çalışandan biri sağlık sigortalı

Türkiye Sigorta Birliği'nin Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'de tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında 9.6 milyon yürürlükte poliçe, 8.4 milyon tekil sigortalı bulunuyor. Sağlık sigortalılığı istihdam edilen nüfusun yaklaşık yüzde 26'sına ulaşırken, İstanbul yüzde 54'lük oranla ilk sırada yer aldı. Sağlık sigortaları, yalnızca tedavi giderlerini karşılayan bir ürün olmanın ötesinde, bireylerin beklenmedik sağlık harcamalarına karşı finansal dayanıklılığını artıran önemli bir güvence mekanizması olarak öne çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Mayıs 2026 verileri ile TÜİK'in 2025 iş gücü istatistiklerini baz alarak hazırladığı analiz, Türkiye'de sağlık sigortalarının ulaştığı noktayı ortaya koydu. Buna göre, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'de 9,6 milyon yürürlükte sağlık poliçesi ve 8.4 milyon tekil sağlık sigortalısı bulunuyor. Bu sayı, istihdam edilen nüfusun yaklaşık yüzde 26'sına, toplam iş gücünün ise yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geliyor.

İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE

Analiz, sağlık sigortalarının özellikle büyükşehirler ile sanayi ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde daha yaygın olduğunu gösteriyor. Türkiye genelinde sağlık sigortalılığı istihdamın yüzde 26'sına ulaşırken, İstanbul'da bu oran yüzde 54'e yükseliyor. İstanbul'u yüzde 32 ile Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova, yüzde 31 ile İzmir, yüzde 30 ile Bursa-Eskişehir-Bilecik ve yüzde 29 ile Ankara izliyor. Buna karşılık Antalya-Isparta-Burdur bölgesinde oran yüzde 17, Adana-Mersin'de yüzde 14, Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane'de yüzde 13, Samsun-Tokat-Çorum-Amasya'da yüzde 12 ve Kayseri-Sivas-Yozgat'ta yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Konya-Karaman, Şanlıurfa-Diyarbakır, Van-Muş-Bitlis-Hakkari ile Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan bölgelerinde ise sağlık sigortalılığı yalnızca yüzde 6-8 bandında kalıyor.

HER 100 KİŞİYE 14 SAĞLIK POLİÇESİ

Aktif poliçe yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde 15 yaş üzerindeki her 100 kişiye yaklaşık 14 aktif sağlık poliçesi düşüyor. İstanbul'da ise bu gösterge 33 poliçeye kadar yükselerek ülke ortalamasının iki katından fazla seviyeye ulaşıyor. TSB analizine göre sağlık sigortalılığı kadın çalışanlarda daha yaygın. Kadınlarda tekil sağlık sigortalı sayısı kadın istihdamının yaklaşık yüzde 33'üne karşılık gelirken, erkeklerde bu oran yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Böylece kadın çalışanlarda sağlık sigortalılığı yoğunluğu erkeklere kıyasla yaklaşık 1.6 kat daha yüksek gerçekleşiyor.