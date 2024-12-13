Dört sektörde 71 milyar dolarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için "Düşük Karbonlu Yol Haritaları" hazırlandığını belirterek, bu 4 sektör için 2053 yılına kadar 71 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Kacır, halihazırda savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çiplerde tasarım ve yerli üretim kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde yeni bir çip üretim tesisiyle savunma, otomotiv, beyaz eşya gibi endüstrilerde kullanılacak sensörlerin tasarım ve imalatını ülkemizde gerçekleştireceğiz. HIT-30 programında çip çağrısıyla da 65 nanometre ve daha ileri teknolojide yatırımlar için 5 milyar dolarlık destek sağlayacağız" diye konuştu. Hedeflerinin, otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemine dönüşümünde ülkeyi liderliğe taşımak olduğunun altını çizen Kacır, "Bunun en önemli adımını, Türkiye'nin otomobili Togg ile attık. 1.5 yılda 45 bin Togg sahipleriyle buluştu. Sektörümüze yeni yatırımlar kazandırmak adına küresel firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz, yılda en az 1 milyon elektrikli araç üretim kapasitesine hızla ulaşmaktır" dedi.Yörünge uydu sistemlerinde kabiliyetleri geliştirdiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti: "Ay'a erişebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Ay Araştırma Programı'nda yörüngeler arası transferde kullanacağımız milli hibrit roket motorumuz, 20 ateşleme testini başarıyla tamamladı. 2030'a dek uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız."Bakan Kacır, Togg'la ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sosyal medyadan "Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın" yanıtını verdi.