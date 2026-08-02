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Giriş Tarihi: 2.08.2026

Döviz dönüşüm desteğinde kritik değişiklik

Döviz dönüşüm desteğinde kritik değişiklik
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeyle destek, firmaların katma değerine göre şekillenecek. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Firmaların katma değeri, karlılıkları ve iş gücü maliyetleri üzerinden hesaplanacak. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Döviz dönüşüm desteğinde kritik değişiklik
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