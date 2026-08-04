Döviz dönüşüm desteğinin etkinliği artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv birikimini destekleyen döviz dönüşüm desteği uygulamasının etkinliğini artırmaya yönelik yeni adımlar attı. Geçen hafta yapılan düzenlemeyle birlikte firmalara katma değere dayalı döviz satış limiti getirildi. Buna göre, firmaların katma değeri, kârlılıkları ve işgücü maliyetleri dikkate alınarak hesaplanacak. Aracı ihracatçılar ise katma değere dayalı limitlerini doldurmaları halinde, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek. Bu durumda döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçinin hesabına aktarılacak.

ÜST SINIR AŞILMAYACAK

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi, döviz dönüşüm desteğinden yararlanacak firmalar için döviz almama taahhüdü kaldırılarak yerine döviz pozisyonuna dayalı uygulama getirildi. Buna göre, firmaların döviz pozisyonları, döviz dönüşüm desteği başvurusundan önce Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı aşamayacak. Düzenlemeyle ayrıca, uygulamanın etkinliğinde önemli rol üstlenen bankaların aracılık fonksiyonları güçlendirilirken, sistemin daha verimli işlemesini sağlayacak ilave tedbirler de hayata geçirildi.

31 OCAK'A UZATILDI

Söz konusu değişiklikler 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ayrıntıları ise Uygulama Talimatı'nda yer alacak. Tebliğ kapsamında döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak korunurken, yüzde 3 destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici sürenin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasına karar verildi. Söz konusu geçici uygulamaların süresi 31 Temmuz itibarıyla sona ermekteydi.