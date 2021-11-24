Döviz kuru saldırısı ve halkı sokağa dökme çabalarına sert sözler: Mesele ekonomi değil, hedeflerinde Erdoğan var...

"İLK YALAN ÜZERİNDEN İKİNCİ YALANI ORTAYA ATIP FAKE HESAPLARLA KÖPÜRTTÜLER"

Yiğitel'in A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirme şöyle:

Gece boyunca sosyal medyada köpürtülmeye çalışıldı. FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar gece boyunca, 'Sokağa indiler' diye çok köpürttü. TKP ve TİP'ten bir grup slogan attı, olay o kadar. Baktığın zaman 8-10 kişi.

O görüntüler paylaşıldı, halk sokağa iniyor denildi. Sonra halk sokağa iniyor yaygarası koparanlar sonra bir başka yalanı devreye soktular. Sokağa inerseniz AK Parti OHAL ilan eder demeye başladılar. İlk yalan ve ilk yalan üzerine kurulan ikinci yalan ve fake hesaplarla köpürtülen bir durum.

"DÜNYADA BİR SIKIŞMIŞLIK VE TÜRBÜLANS VAR"

Sözcü'nün 'Sorun faiz değil başımızdaki vaiz' manşetini de eleştiren Yiğitel, muhalif medyanın dünden beri halkı sokağa dökmeye yönelik haberlerine de sert tepki gösterdi:

Birtakım medya siteleri de büyük puntolarla başlık attılar. Halk sokağa indi dediler, bakıyorsunuz halkın sokağa indiği falan yok. Çakallar puslu havayı sever. Ekonomiden dolayı hafif bir türbülans var ama düzeltilecek. Dünyada bir sıkışmışlık, türbülans var. Olmayan bir şey üzerinden yaygara kopararak halkı sokağa indirmeye çalışanlar var. Birtakım medyada buna alet oldu.

Son Dakika: Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Mesele sadece ekonomi mi?

"AYNISINI BERAT BEY'E DE YAPTILAR! GİDERSE, FAİZ YÜKSELİRSE DOLAR DÜŞECEKTİ HANİ, NE OLDU?"

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın, 'Dünya'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı istifa ediyorum dediği anda Dolar 5 lira düşecek!' paylaşımına sert tepki gösteren Yiğitel, meselenin ekonomi olmadığının en iyi örneklerinden birinin bu paylaşımda görüldüğünü belirtti.

Yiğitel, 'Bir Mehmet Aslan var bilirsiniz artist, gazinocular kralının oğlu.' diyerek başladığı cümlesinde şu ifadeleri kullandı:

O şimdi bir tweet attı. 'Erdoğan istifa ederse dolar 5 TL düşer' dedi. Şimdi bu tweeti nereye koyacaksınız. Bu meczupca ifadeyi nereye koyacaksınız? Berat Bey için de aynısını dediniz! Berat Bey giderse 2 TL düşer dediniz, ne oldu? Faiz yükseltilirse dolar düşer dediniz, Berat Bey ayrıldıktan sonra da, faiz arttıktan sonra da dolar yükseldi. Neymiş demek ki bu bir algı operasyonuymuş.

"BU BİR HAYSİYET CELLATLIĞIDIR"

Yiğitel sözlerini şöyle sürdürdü:

Önce etraftaki adamları alalım, sonra sıra Erdoğan'a geldi. Bu meczupca paylaşımı nereye koyacaksınız? Bu artistin paylaşımı hala duruyor. Burada yapılan haysiyet cellatlığı. Sandıktan umudu kesme. Erdoğan'ın en büyük özelliği şeytan taşlayıp tavafı gerçekleştirmek. Erdoğan, alanlarda mayınları temizleyerek ilerledi.