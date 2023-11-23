Döviz rezervleri 9 yılın zirvesinde

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yabancı yatırımcılarla gerçekleşen görüşmeler ve risk primindeki düşüşle birlikte hızlanan döviz girişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezevlerini 9 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. 10 Kasım'da 128 milyar 614 milyon dolar olan toplam rezerv 17 Kasım'da, 5 milyar 854 milyon dolar artarak 134 milyar 468 milyon dolarla 9 yılın zirvesine çıktı.Rezerv artışında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2.5 milyar dolarlık sukuk ihracının hesaplara girmesi etkili oldu. Söz konusu haftada brüt rezevler 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara, altın rezervleri ise 1 milyar 271 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolara çıktı. TCMB'nin net rezervleri ise 25.4 milyar dolardan 29 milyar dolar düzeyine yükseldi.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri mayıs sonunda 94 milyar 458 milyon dolara gerilemişti. Seçim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in ve 9 Haziran'da TCMB Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından atılan adımlarla enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verilirken, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmelerle birlikte güvenin artması Türkiye'ye fon girişini hızlandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Merkez Bankası'nın döviz rezevlerinde 26 Mayıs'tan bu yana 36 milyar doların artış sağlandı. Kur korumalı mevduatlarda da (KKM) düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. KKM'de toplam büyüklük 71 milyar TL azalarak 2 trilyon 767 milyar liraya indi. KKM'de 18 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş 641 milyar liraya ulaştı. Öte yandan seçimlerden bu yana hisse ve tahvillerde 1.85 milyar dolarlık net yabancı alımı görüldü.MERKEZ Bankası, politika faizini yükseltirken, hanehalkının alım gücünü koruyabilmek için, politika faizine endeksli olan kredi kartı faizlerinde hesaplama yöntemini değiştirdi. Kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır. Kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir" denildi. Politika faizinin yüzde 40'a yükselmesiyle yüzde 4.17'ye çıkması gereken kart faizi yüzde 3.71'de, yüzde 4.93'e çıkması gereken nakit çekim ve KMH faizi ise yüzde 4.47'de bırakıldı.TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Para Politikası Kurulu sonrası yapılan açıklamada dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı belirtildi. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı belirtidi.Merkez Bankası dün faiz artırım kararı alırken, ihracat ve yatırımı destekleyen hamlelere imza attı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı. Toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek. Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı yüzde 30 ila 15 aralığında belirlenecek. Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar TL limit tahsis edilirken, program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanıyor. Merkez Bankası dün ayrıca ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranını, azami yüzde 25.93'te sabit tuttu.