Döviz rezervleri ilk kez 200 milyar doları geçti

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıkla birlikte enflasyonda yaşanan düşüş ve artan yabancı ilgisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre 9-16 Ocak tarihleri arasındaki haftada Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9.1 milyar dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolarla tarihi zirveye yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tarihte ilk kez 200 milyar doları geçti.

121 MİLYAR DOLARI ALTIN

Söz konusu haftada brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Net rezervler 8.1 milyar dolar artarak 91 milyar dolara çıkarken, bankanın yerli ve yabancı bankalarla yaptığı takas (swap) işlemleri arındırıldığında elde edilen net rezerv pozisyonu ise 70.1 milyar dolardan 78.8 milyar dolara yükseldi. Mayıs 2023'te 98.4 milyar dolan olan toplam rezervlerde 16 Ocak 2026 itibarıyla yaşanan artış 106.7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 139.3 milyar dolar arttı.

280 MİLYAR $'LIK İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin tarihi zirvesinde olduğuna dikkat çekerek, "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205.2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139.3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecindeki başarıya işaret ederek, şunları kaydetti: "Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor." Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 21 milyon TL azalarak 4 milyar 765 milyon liraya düştü. KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0.02'sini oluşturdu.

YABANCI ALIMI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi de kesintisiz sürüyor. Yabancı yatırımcılar 16 Ocak haftasında 196.9 milyon dolarlık hisse senedi, 1.1 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. Tahvilde 5 ayın en yüksek alımı gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da üst üste 7 haftadır net alım yapıyor. Geçen hafta 196,9 milyon dolarlık net hisse senedi alan yabancı yatırımcıların 7 haftalık net alım tutarı 1 milyar 356 milyon dolar oldu Hisse senedi ve DİBS alımları ise 7 haftada 3.8 milyar dolara ulaştı.





FAİZDE TEMKİNLİ İNDİRİM

Öte yandan Merkez Bankası, yüksek gelmesi beklenen ocak enflasyonu ve şubat ayında değişecek olan TÜFE ağırlıkları öncesinde belirsizlikleri gözeterek faiz indiriminde frene bastı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36.5'ten yüzde 35.5'e indirdiği belirtildi. PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin aralıkta gerilediği belirtilerek, "Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.