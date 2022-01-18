Dream Games 2.75 milyar dolara ulaştı

ÜÇÜNCÜ yatırım turunda, 255 milyon dolar toplayan Dream Games
, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Bu turla birlikte Dream Games'in aldığı toplam yatırım 468 milyon dolara çıktı. Firmanın ilk oyunu 'Royal Match', 2021'de dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olurken; ABD
, İngiltere
ve diğer önemli pazarlarda en büyük ilk 10 mobil oyun arasında yer aldı. Geçen yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye
'nin üçüncü 'unicorn'u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures
liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı. Oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar'ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirten Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunuyoruz. Her biri alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte oyun sektöründe birçok kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" dedi.
KURGAN: BEKLENTIMİZİN ÖTESİNDE
FİRMANIN üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures'ın ortağı Stephane Kurgan, Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentilerini aştığını ifade etti. Kurgan, "Royal Match sekiz ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından oldu. Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı ile Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden biri oldu. Daha şimdiden mobil oyun alanında mükemmeliyet olarak görülen normları değiştirdiler. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.