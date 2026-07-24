Drift ve makas atanın aday sürücü belgesi iptal edilecek

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten torba yasa teklifinin aday sürücü belgeleriyle ilgili maddesini de kabul etti. Yeni düzenleme kapsamında alkollü araç kullanan, drift ve makas atanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Genel Kurul'da kabul edilen madde kapsamında Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, ilk kez sürücü belgesi alacaklar ile sürücü belgesi daha önce iptal edildiği için tekrar başvuranlar, 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek. Bu süre içinde 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi; drift, makas, dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

TEKRAR ALINABİLECEK Mİ?

Tekrar sürücü belgesi alınabilmesi için sürücü kursuna devam etmek ve sınavlarda başarılı olmak gerekecek. Sürücü kurslarında eğitime başlarken de psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda, sürücülüğe engel bir halin bulunmadığını gösteren belge kursa ibraz edilecek. Kabul edilen bir başka madde kapsamında nükleer enerji santrali yatırımları teşvik ediliyor. Buna göre, nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak için ön lisans ve/veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu kâğıtlara damga vergisi istinası sağlanacak. Söz konusu şirketlerin münhasıran nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin idari, mal ve hizmet alımları ile yatırım kredisi işlemleri de dâhil olmak üzere, bütün işlemlerine yönelik kamu ve özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen kâğıtlar istisna kapsamına alınıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör