Çeşme’nin su problemi tarihe karışacak

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme'nin içme suyu problemini tarihe karıştıracak dev projede adım adım sona yaklaşılıyor. Konvansiyonel arıtma tesisi inşaatının kış aylarına rağmen aralıksız devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin bu yıl içerisinde bitirileceğini açıkladı.

ÇEŞME İÇME SUYU PROJESİNDE SONA DOĞRU

Karareis ve Salman Barajı'ndan Çeşme'ye su verebilmek için adeta zamanla yarıştıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Geçtiğimiz yıllarda Karareis ve Salman Barajını tamamladık. Her iki barajımızda da su tuttuk. Daha sonra isale hattı çalışmalarına hız verdik. 33.6 km'lik isale hattını kısa süre içerisinde bitirdik. Çeşme'nin içme suyu problemini çözecek dev projenin artık son aşamasına geldik. Proje kapsamında 1 adet konvansiyonel arıtma tesisi, 1 adet 500 metreküplük, 2 adet de 1000 metreküplük depo ile 2 de terfi istasyonu inşa ediyoruz. Kış aylarında da devam çalışmalarımız bu yıl içerisinde tamamlanacak ve tesisimizde günde 24 bin metreküğ su, içme suyu kalitesine getirilecek" diye konuştu.

ARITMA TESİSİNİN YÜZDE 83'Ü TAMAMLANDI

Arıtma tesisi inşaatında % 83 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığının vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hedeflerinin önümüzdeki yıldan itibaren Çeşme'de musluklara Karareis ve Salman Barajı'ndan su vermek olduğunu söyledi.

YILDA 3.74 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU VERİLECEK

Turistik ilçenin içme suyu problemini kökünden çözecek proje ile Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Ayrıca Salman Barajı'ndan 1700 dekar tarım arazisine de can suyu verilecek.