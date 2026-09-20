Dubai’den Türklere yatırım çağrısı

İran-İsrail çatışmasının gölgesinde turizm sektörü için kritik bir sınavdan geçen Dubai, Arabian Travel Market'i (ATM) gerçekleştirdi. Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hoor Al Khaja, bu sürecin Dubai'nin kriz dönemlerindeki reflekslerini de ortaya koyduğunu söyledi. Jeopolitik gelişmelerin tamamının kontrol edilemeyeceğini belirten Al Khaja, Dubai'nin kendi kontrolündeki alanlara odaklandığını turizm, havacılık, altyapı ve hizmet süreçlerini güçlendirdiğini kaydetti.

UZUN VADELİ PLANLAR

Dubai'de yeni otellerin açılmaya devam ettiğini belirten Al Khaja, mevcut kapasitenin şehrin gelecek hedeflerini karşılamaya yetmeyeceğini ifade etti. Türk yatırımcılara da yatırım çağrısında bulunan Al Khaja, "Yatırım ivmesinin kesinlikle devam ettiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu. Dubai'nin savaş ve bölgesel risklere rağmen uzun vadeli büyüme planlarından vazgeçmediğinin altını çizen Al Khaja, "Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nın ilk fazı 2027'de devreye alınacak. Tam kapasiteye ise 2032-2033 döneminde ulaşması planlanıyor. Dubai South çevresindeki yeni gelişim alanlarının yanı sıra Palm Jebel Ali, Deira ve Dubai Exhibition Centre yatırımları da devam ediyor. Bu yatırımlarla MICE turizmi kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

7 MİLYON ZİYARETÇİ

Bölgedeki gelişmelere rağmen Dubai'nin turizm performansı da toparlanıyor. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Dubai'ye, ağustosta yaklaşık 870 bin kişi geldi. Bu rakam şubat ayından bu yana görülen en yüksek aylık ziyaretçi sayısı oldu. Ağustos otel doluluk oranı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti. Türk turistlerin Dubai'ye yönelik ilgisine dair sorumuzu da yanıtlayan Al Khaja, Türk seyahat severlerin son dönemde fiyat-fayda dengesine daha fazla önem verdiğini belirterek, "Türk turistler sadece fiyata değil aldıkları hizmet kalitesine de büyük önem veriyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör