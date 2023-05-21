Düğün iptaline sigorta güvencesi

Evlilik hazırlığı yapanların, ayrılık, birinci derece akrabalarının ölümü, kaza gibi nedenlerle düğünlerinin iptal edilmesi durumunda çiftlerin ve salon işletmecisinin masrafını karşılayan, 'düğün sigortası' uygulaması hayata geçirildi. İki haftada 80 çift düğününü sigortalattı.Türkiye genelinde 2 bin civarında düğün salonu işletmecisi üyesi bulunan Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Başkanı Barış Ay, düğün sayısının 100'de 2'si kadar organizasyonun, farklı sebepten iptal edildiğini belirtti. Ay, "Salon işletmecileri ortalama 20 bin liraya mal olacak düğün için 1.000 lira sigorta ücreti ödeyecek" diye konuştu.