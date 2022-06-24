Dumankaya’da da mahkeme müsadere kararı verdi

KARAR KESİNLEŞİNCE MÜSADERE EDİLECEK

Dumankaya Holding, Dumankaya İnşaat, Dumankaya Sigorta dahil 17 şirketin Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütsel faaliyetlerinin odağı haline gelmesi nedeniyle kayyım olarak TMSF'nın atandığı hatırlatılan kararda, bu şirketlerin karar kesinleştiğinde müsaderesine hükmetti. Bu şirketlere TMSF tarafından atanan kayyımın hüküm kesinleşinceye kadar devam etmesine karar verdi. Sanıkların, müsaderesine karar verilen şirketler üzerindeki hisseleri haricindeki tüm taşınır- taşınmaz ve banka hesaplarına ait tedbirlerin kaldırılarak sanıklara iade edilmesini kararlaştırdı.

FİRARİ BARIŞ DEĞER DUMANKAYA'NIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari Barış Değer Dumankaya'nın dosyasının ise henüz yakalanamaması nedeniyle ayrılmasına hükmetti. İlk olarak 63 sanığın yargılandığı davada çok sayıda şüphelinin dosyası da hali hazırda tefrik edilmişti. Mahkeme, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Abdullah Yazıcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ise aynen devam etmesine karar verildi.