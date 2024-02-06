Dünya afet zararının dörtte biri Türkiye depremlerinden

Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Asrın felaketinin bilançosu ortaya çıkarıldı. Depremler tarihin en büyük depremleri arasında ilk üçe giriyor. Ancak küresel felaketler içinde bakınca depremin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıktı. Dünyada geçtiğimiz yıl gerçekleşen tüm felaketlerin içinde Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremler dörtte bir paya sahip. Aon'un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2023 yılında küresel doğal afetler toplam 380 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. 2023 yılındaki tüm ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte biri ise Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden kaynaklandı. Bu depremlerin binalar ve altyapı üzerindeki etkileri 90 milyar dolardan fazla zarara yol açtı.Böylelikle küresel ekonomik kayıplar üst üste sekizinci kez 300 milyar doları aştı ve uzun vadeli ortalamanın yüzde 22 üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl dünya genelinde sigortacılar, 21. yüzyıl ortalamasının (90 milyar dolar) ve on yıllık ortalamanın (110 milyar dolar) üzerinde, 118 milyar dolar tutarında hasar ödemesi yaptı. Türkiye ve Suriye'deki depremler ile ABD'deki kuraklık sigorta sektörü için en maliyetli olaylar oldu. 2023 yılındaki tüm ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte biri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden kaynaklandı. Bu depremlerin binalar ve altyapı üzerindeki etkileri 90 milyar dolardan fazla doğrudan zarara yol açtı. Bu felaket ayrıca, modern tarihte Türkiye'de, Suriye'de, Orta Doğu'da ve tüm EMEA bölgesinde kaydedilen en maliyetli doğal afet olarak gösterildi. 2023'te küresel doğal afetler nedeniyle en az 95 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 71 bin olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde. Ölümlerin yaklaşık yüzde 62'si ise doğrudan Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerle ilişkili oldu. Söz konusu depremler 2010 yılında Haiti'de meydana gelen yıkıcı sarsıntıdan bu yana yaşanan en ölümcül küresel felaket olarak gösterildi. 2023 yılında tüm dünyada 64 binden fazla insan depremler nedeniyle ölürken çok sayıda önemli sıcak hava dalgası da en az 16 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu. Özellikle Batı ve Güney Avrupa'nın bazı bölgeleri temmuz-eylül ayları arasında en az 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda aşırı sıcaklık dalgasına maruz kaldı.Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, "Türkiye ve Suriye'deki depremler 340 binden fazla binanın hasar görmesine ve yaklaşık 60 bin kişinin ölümüne neden oldu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından, zorunlu deprem sigortası olup depremde hasar gören konutlara kuruluşundan bugüne kadar toplam 35 milyar 906 milyon lira hasar ödemesi yaptı. Bu tutarın 34 milyar 440 milyon lirası 6 Şubat depremlerinden sonra ödendi" dedi.